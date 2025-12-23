¿Cómo se debería estructurar las tarifas provisionales del pasaje mientras se hace un estudio?

Luis Fernando Romero, analista económico y expresidente del Colegio de Economistas de Tarija, manifestó que la eliminación parcial de la subvención a los combustibles en Bolivia ha generado una respuesta inmediata y, en muchos casos, desproporcionada por parte del sector transporte.

Ante este escenario de incertidumbre, el analista planteó la necesidad de establecer tarifas provisionales técnicas mientras se concluyen los estudios de costos definitivos, con el fin de frenar cobros arbitrarios.

Romero advirtió que, si bien el ajuste en el precio de los carburantes repercute directamente en el servicio, los incrementos del 100% que se han visto en algunas zonas carecen de sustento técnico. Según el especialista, el peso de los combustibles en la hoja de costos total del transporte se sitúa entre un 25% y 30%.

“Con la eliminación de los combustibles, esto iba a repercutir en que los pasajes de transporte público suban, pero no se esperaba que se haga en un 100%. De manera arbitraria y unilateral se subió el pasaje”, señaló.

El análisis económico destaca que el precio del pasaje no solo depende del combustible. Romero subrayó que existen otros factores que deben equilibrar la balanza, como la medida gubernamental de arancel cero para la importación de repuestos.

“Se estima que el precio del pasaje no debería superar el 30% considerando el peso que tienen los combustibles, porque solamente se está eliminando, por este momento y en esta primera etapa, los carburantes importados”, explicó.

La propuesta de Romero busca evitar que el usuario final cargue con un sobreprecio injustificado. La implementación de una tarifa transitoria basada en ese 30% permitiría normalizar el servicio, mientras las alcaldías y federaciones de transporte logran consensuar un estudio de costos actualizado que refleje la realidad económica post-subvención.

Mira la programación en Red Uno Play