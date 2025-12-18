Asosur Santa Cruz garantiza abastecimiento tras fin de la subvención: "Es un freno al contrabando"

Tras una reunión clave con el Ministerio de Hidrocarburos, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y YPFB, el sector de comercialización minorista de combustibles anunció su respaldo al reciente decreto que elimina la subvención al diésel y ajusta el precio de la gasolina. Aunque la noticia fue recibida con "sorpresa", el sector asegura que la medida traerá orden al mercado interno.

El impacto en el capital y la operación

Susy Dorado, gerente de Asosur Santa Cruz, explicó que las nuevas tarifas implican un reto financiero significativo para los propietarios de surtidores, ya que la inversión para adquirir el producto se ha disparado.

"Para nosotros significaba un tema el tener disponible un capital; en el diésel se aumentó tres veces más; en la gasolina el doble, pero después de una serie de análisis, como sector, a la propuesta que ellos nos han realizado, hemos decidido apoyar y estamos aquí para dar certidumbre a la población", dijo.

La gerente aclaró que los retrasos iniciales en la venta se debieron a cuestiones logísticas y de sistemas: "Hay sistemas de facturación automática que tienen que ser actualizados con los nuevos precios. Esas son las demoras que hemos tenido el día de ayer".

Un golpe al mercado negro

Para Asosur, uno de los mayores beneficios de este "cambio radical" es la lucha contra la reventa ilegal y el desvío de combustible fuera de las fronteras bolivianas. Dorado señaló que el rubro es uno de los "más regulados que existen", reportando constantemente a través del sistema Octano y a Sustancias Controladas, pero que el precio bajo fomentaba actividades ilícitas.

"Nos preocupaba siempre el tema del contrabando, de la gente que se dedicaba a revender y creo que esta solución que ha tomado el gobierno ahora, es un freno para todo eso... No creo que haya gente que se dedique ahora al contrabando porque no le significa una utilidad como antes".

Compromiso de abastecimiento

Dorado fue enfática al pedir a la ciudadanía mantener la calma, asegurando que el producto llegará a quienes lo necesitan siempre que YPFB cumpla con los despachos. Las estaciones han tomado la decisión de "ponerle el hombro al país" y continuar con sus contratos vigentes.

"YPFB se ha comprometido el día de hoy que nos va a entregar el producto y nosotros transmitimos a la población esta certidumbre... vamos a continuar trabajando para ello para llevar el combustible a todos los lugares".

La representante del sector indicó que, si bien el tema del Gas Natural Vehicular (GNV) quedó pendiente, se espera tratarlo antes de fin de mes. Por ahora, el compromiso es mantener la estabilidad operativa durante los próximos seis meses bajo el nuevo esquema de precios internacionales.

