EEUU respalda las reformas económicas liberales impulsadas por Rodrigo Paz y promete cooperación

18/12/2025 12:29
Estados Unidos “acoge con satisfacción” las reformas económicas anunciada por el nuevo presidente boliviano, Rodrigo Paz, declaró este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio, tras el fin de los subsidios a los combustibles en el país andino.
“Reconocemos que el camino por delante no será fácil. El pueblo boliviano ha soportado años de estancamiento económico, corrupción y mala gestión”, aseguró Rubio en ese comunicado.
El fin de los subsidios forma parte de un paquete de medidas extraordinarias, después de que el mandatario boliviano declarara el miércoles una “emergencia económica, financiera, energética y social”.
El nuevo gobierno boliviano, alineado con Washington, explicó que simplificará los impuestos, los incentivos para la compra de maquinaria y liberará las exportaciones.
La Paz también exonerará de impuestos la repatriación de capitales.
