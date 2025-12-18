TEMAS DE HOY:
Triple crimen en Abapó Robo en viviendas

26ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

20ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

H3N2 en Bolivia: Infectólogo advierte posible incremento de contagios a partir de marzo

Juan Saavedra recomienda vacunación y medidas preventivas ante la probabilidad de un incremento de contagios en los próximos meses.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

18/12/2025 9:50

Foto: Cuartoscuro.
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Ante la declaratoria de alerta epidemiológica por influenza H3N2, el infectólogo Juan Saavedra enfatizó la importancia de la prevención y explicó los riesgos que conlleva esta variante de la gripe estacional.

“El H3N2 es un virus estacional con alta capacidad de transmisión. Una persona infectada puede contagiar a varias más, y el virus puede permanecer flotando en el aire durante varias horas hasta 12 metros de distancia”, alertó Saavedra.

Sobre la situación actual en Bolivia, el especialista detalló: “Hasta la fecha, se han registrado 27 casos confirmados de H3N2, sin presencia de la subvariante K y sin complicaciones graves. Esto nos permite actuar de manera preventiva antes de un posible incremento de casos”.

Saavedra explicó quiénes deben tener mayor cuidado: “Niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o defensas bajas deben extremar precauciones”.

Respecto a la prevención, Saavedra fue enfático: “La mejor manera de protegerse es vacunándose. La vacuna disponible en el país protege contra H1N1, H3N2 e incluso frente a la subvariante K. Además, recomendamos el uso de barbijo y cubrirse al toser o estornudar; no es necesario aislamiento social”.

“Tenemos varios meses para organizarnos. Ministros, gobernadores, alcaldes y profesionales de salud deben estar listos para atender posibles complicaciones. La vacuna no previene la infección, pero sí las formas graves, como neumonía, sepsis o falla multiorgánica. Estudios recientes muestran que la vacuna protege en un 70% en niños y 40% en adultos contra formas graves de esta gripe”.

Finalmente, Saavedra alertó sobre la experiencia del hemisferio norte: “En Europa, el H3N2 está causando colapsos sanitarios. Siguiendo ese ejemplo, esperamos un aumento significativo de casos en Bolivia a partir de marzo o abril, cuando llegue la temporada de invierno”.

El infectólogo insistió en que la vacunación y la vigilancia epidemiológica son herramientas clave para evitar contagios masivos y proteger el sistema de salud.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Notivisión

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD