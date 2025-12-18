H3N2 en Bolivia: Infectólogo advierte posible incremento de contagios a partir de marzo

Ante la declaratoria de alerta epidemiológica por influenza H3N2, el infectólogo Juan Saavedra enfatizó la importancia de la prevención y explicó los riesgos que conlleva esta variante de la gripe estacional.

“El H3N2 es un virus estacional con alta capacidad de transmisión. Una persona infectada puede contagiar a varias más, y el virus puede permanecer flotando en el aire durante varias horas hasta 12 metros de distancia”, alertó Saavedra.

Sobre la situación actual en Bolivia, el especialista detalló: “Hasta la fecha, se han registrado 27 casos confirmados de H3N2, sin presencia de la subvariante K y sin complicaciones graves. Esto nos permite actuar de manera preventiva antes de un posible incremento de casos”.

Saavedra explicó quiénes deben tener mayor cuidado: “Niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas o defensas bajas deben extremar precauciones”.

Respecto a la prevención, Saavedra fue enfático: “La mejor manera de protegerse es vacunándose. La vacuna disponible en el país protege contra H1N1, H3N2 e incluso frente a la subvariante K. Además, recomendamos el uso de barbijo y cubrirse al toser o estornudar; no es necesario aislamiento social”.

“Tenemos varios meses para organizarnos. Ministros, gobernadores, alcaldes y profesionales de salud deben estar listos para atender posibles complicaciones. La vacuna no previene la infección, pero sí las formas graves, como neumonía, sepsis o falla multiorgánica. Estudios recientes muestran que la vacuna protege en un 70% en niños y 40% en adultos contra formas graves de esta gripe”.

Finalmente, Saavedra alertó sobre la experiencia del hemisferio norte: “En Europa, el H3N2 está causando colapsos sanitarios. Siguiendo ese ejemplo, esperamos un aumento significativo de casos en Bolivia a partir de marzo o abril, cuando llegue la temporada de invierno”.

El infectólogo insistió en que la vacunación y la vigilancia epidemiológica son herramientas clave para evitar contagios masivos y proteger el sistema de salud.

