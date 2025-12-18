Asamblea convoca a sesión para designar vocales del TSE este viernes

La Asamblea Legislativa fue convocada a la sesión de la Cuarta Sesión Ordinaria de la Legislatura 2025–2026, a realizarse este viernes 19 de diciembre a horas 09:00, en el hemiciclo del Órgano Legislativo.

La convocatoria fue emitida por el presidente de la Asamblea, Edmand Lara, dirigida a senadoras, senadores, diputadas y diputados, con el objetivo de abordar temas considerados prioritarios para la institucionalidad democrática y la gestión legislativa.

De acuerdo con el orden del día, la sesión contempla cinco puntos principales. En primer lugar, se dará curso a la correspondencia. Posteriormente, se procederá a la selección, elección y designación de vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el periodo 2025–2031.

Asimismo, se prevé la aprobación de una resolución que delega a la Comisión Mixta de Planificación, Política Económica y Finanzas la realización de un análisis y revisión exhaustiva del proceso de selección y designación del Contralor o Contralora General del Estado, efectuado en la gestión 2022.

Otro de los puntos relevantes será la aprobación de la resolución que recomienda la designación del séptimo vocal del Tribunal Supremo Electoral, además de la designación de la Comisión de Asamblea para el receso legislativo.

Mire la convocatoria a la sesión de Asamblea:

