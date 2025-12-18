Fuga en Chonchocoro: Régimen Penitenciario revela que guardia 'se durmió' en plena vigilancia

La fuga de dos privados de libertad del penal de máxima seguridad de Chonchocoro continúa generando preocupación y revela profundas falencias estructurales en el sistema penitenciario.

Mientras la Fiscalía avanza con la investigación por presunta complicidad interna, el director nacional de Régimen Penitenciario, Luis Fernando Camacho Rivera, reconoció públicamente problemas de hacinamiento y corrupción en las cárceles del país.

“Dos de los problemas más severos que tenemos en el régimen penitenciario son el hacinamiento y la corrupción”, afirmó Camacho en entrevista con El Mañanero. “El hacinamiento no nos permite establecer un sistema de clasificación de los privados de libertad, de tal manera que no todos estén sometidos al mismo grado de rigurosidad y control”, señaló.

El director también reveló cifras oficiales sobre las fugas en el país. “Este año, hasta la fecha, se han producido 34 fugas en todo el sistema penitenciario, de las cuales 20 han sido recapturadas”, precisó.

Consultado sobre la posibilidad de ayuda interna en la fuga de Chonchocoro, Camacho indicó que esta hipótesis no está descartada.

“El guardia que hacía servicio en la torre más próxima al lugar de la fuga, extrañamente se fue a dormir en plena guardia, entonces él es el principal sospechoso de haber entrado en complicidad con los prófugos”, afirmó.

Sobre las medidas adoptadas, Camacho confirmó sanciones inmediatas. “El director del recinto penitenciario está bajo arresto”, indicó, aclarando que no se trata de una privación de libertad plena. Además, señaló que el sargento presuntamente implicado se encuentra detenido mientras avanzan las investigaciones.

Respecto a la búsqueda de los fugados, el director informó que los protocolos se activaron apenas se detectó la fuga.

