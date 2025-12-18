Camacho respalda medidas económicas y afirma que eran “inevitables para salvar a Bolivia”

El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, se pronunció sobre las medidas económicas anunciadas la noche del miércoles por el presidente del Estado, Rodrigo Paz, y expresó su respaldo a las decisiones asumidas por el Gobierno nacional.

A través de sus redes sociales, la autoridad departamental cruceña señaló que se trata de “medidas difíciles pero necesarias si queremos salvar a Bolivia del camino desastroso que nos dejó el MAS”. En ese marco, sostuvo que era inevitable asumir estos ajustes para que la economía del país comience a recuperarse.

Camacho hizo especial énfasis en la decisión de poner fin a la subvención de los combustibles, la cual, según afirmó, “empobreció al país y generó mucho contrabando y corrupción”. No obstante, destacó que las medidas no se limitan únicamente a este aspecto.

El gobernador remarcó que el paquete anunciado también contempla acciones de carácter social, como el aumento del salario y de la Renta Dignidad, con el objetivo de proteger a los adultos mayores que ya no forman parte del mercado laboral.

Finalmente, Camacho manifestó que, si bien las disposiciones pueden generar dificultades en el corto plazo, son fundamentales para frenar la crisis económica, terminar con las filas en los surtidores y poner nuevamente en marcha la economía del país.

