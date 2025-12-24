¿Cómo estará el clima en Santa Cruz para Nochebuena y Navidad? Te lo contamos

Los cruceños que se preparan para celebrar la Nochebuena deberán tener en cuenta que el clima estará variable, con cielos nublados y posibilidad de chubascos, por lo que se recomienda estar atentos antes de salir de casa.

Durante el día, la temperatura mínima se registró en 21 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C, acompañada de cielos mayormente nublados y vientos de hasta 26 km/h, según el pronóstico meteorológico.

Por la noche, momento en el que muchas familias se reunirán para la tradicional cena de Nochebuena, se espera que el cielo permanezca cubierto y que se registren chubascos, lo que sugiere a quienes planean actividades al aire libre tomar precauciones.

Para el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, se anticipa que las condiciones seguirán siendo inestables, con lluvias y chubascos intermitentes. La temperatura se mantendrá en un rango similar, con mínima de 21 °C y máxima de 27 °C, mientras que los vientos podrían intensificarse hasta 40 km/h.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en el clima durante estos días festivos y tomar precauciones para disfrutar de las celebraciones de manera segura.

