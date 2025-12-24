TEMAS DE HOY:
accidente de tránsito Accidente de tránsito Bolivia Mujer atropellada

24ºC Santa Cruz de la Sierra

7ºC La Paz

18ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Noticias

¿Cómo estará el clima en Santa Cruz para Nochebuena y Navidad? Te lo contamos

Santa Cruz se prepara para celebrar la Nochebuena y Navidad, mientras la ciudad se llena de actividad y expectativas por las festividades. 

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/12/2025 7:29

Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

Los cruceños que se preparan para celebrar la Nochebuena deberán tener en cuenta que el clima estará variable, con cielos nublados y posibilidad de chubascos, por lo que se recomienda estar atentos antes de salir de casa.

Durante el día, la temperatura mínima se registró en 21 °C, mientras que la máxima alcanzará los 28 °C, acompañada de cielos mayormente nublados y vientos de hasta 26 km/h, según el pronóstico meteorológico.

Por la noche, momento en el que muchas familias se reunirán para la tradicional cena de Nochebuena, se espera que el cielo permanezca cubierto y que se registren chubascos, lo que sugiere a quienes planean actividades al aire libre tomar precauciones.

Para el jueves 25 de diciembre, día de Navidad, se anticipa que las condiciones seguirán siendo inestables, con lluvias y chubascos intermitentes. La temperatura se mantendrá en un rango similar, con mínima de 21 °C y máxima de 27 °C, mientras que los vientos podrían intensificarse hasta 40 km/h.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse informada sobre posibles cambios en el clima durante estos días festivos y tomar precauciones para disfrutar de las celebraciones de manera segura.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

09:30

Sabores bolivianos

12:00

Super deportivo

12:25

Notivisión

14:00

Kuma

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD