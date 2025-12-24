Ministerio Público sostendrá acusación en el proceso judicial contra Evo Morales

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, se pronunció este martes respecto a la orden de aprehensión emitida contra el expresidente Evo Morales, señalando que el Ministerio Público se encuentra en total predisposición para ejecutar la medida judicial cuando corresponda, garantizando el cumplimiento de la ley y las garantías constitucionales.

“Nosotros, con relación al caso del señor Evo Morales, estamos con la predisposición de que, en cualquier momento, cuando se considere que el Ministerio Público tenga que realizar un allanamiento para ir y ejecutar dicha orden, ahí vamos a estar. Pero obviamente tenemos que tener todas las garantías constitucionales y toda clase de actividad que realice el Ministerio Público tiene que estar respaldada por la Policía Boliviana, que son los directamente mandatados para ejecutar esta orden de aprehensión contra esta persona”, indicó Mariaca en conferencia de prensa.

La autoridad explicó que todas las acciones se realizan en coordinación con la Policía Boliviana, cumpliendo con los procedimientos legales establecidos y respetando los derechos constitucionales de los involucrados.

Además, informó que se espera el auto de apertura de juicio contra el expresidente por el presunto delito de trata y tráfico de personas, caso en el que el Ministerio Público sustentará su imputación dentro del proceso judicial correspondiente.

