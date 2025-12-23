Fiscal General confirma aprehensión de una persona por presunto financiamiento en movilizaciones

El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó la aprehensión de una persona presuntamente involucrado en el financiamiento de actividades ilícitas registradas durante las movilizaciones desarrolladas en inmediaciones de la plaza Murillo, en rechazo al incremento del costo de los combustibles y al Decreto Supremo 5503.

De acuerdo con la autoridad, la intervención se realizó en el departamento de La Paz tras identificar a una persona que habría proporcionado recursos económicos a grupos que protagonizaron acciones irregulares durante las protestas.

“En el departamento de La Paz se realizó la aprehensión por parte de la Policía Boliviana de una persona que estaría sustentando en el tema económico a todas estas personas que venían realizando diferentes actividades ilícitas en lo que son cercanías de la plaza Murillo. Es en ese sentido que se lo tiene aprehendido por enriquecimiento ilícito y otros delitos que va a considerar el fiscal cuando presente la imputación formal”, afirmó Mariaca en conferencia de prensa.

El fiscal explicó que el aprehendido se encuentra bajo custodia, mientras el Ministerio Público procede a la cuantificación del dinero incautado y a la investigación del destino de los fondos, así como de los posibles beneficiarios de los recursos económicos.

Según detalló, el caso es investigado por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y otros tipos penales, que serán definidos en la imputación formal que presentará el fiscal asignado al proceso.

La autoridad remarcó que las investigaciones continúan en curso con el objetivo de establecer responsabilidades y esclarecer el alcance de los hechos relacionados con las movilizaciones.

Mire el video:

