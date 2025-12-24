Más de 300 efectivos fueron desplegados en mercados, ferias y zonas de alta concurrencia, con el fin de brindar seguridad a la población.
24/12/2025 9:30
Escuchar esta nota
Con motivo de las fiestas de Navidad, la Policía Boliviana activó un plan especial de seguridad en la ciudad, desplegando 302 efectivos en mercados, ferias y zonas de alta concurrencia, con el objetivo de proteger a la población y prevenir hechos delictivos.
El director departamental de la FELCC, Gilmar Valencia, brindó una serie de recomendaciones para que los ciudadanos disfruten de las fiestas de manera segura:
Evitar aceptar bebidas de desconocidos al viajar en transporte público, ya que se han reportado casos en los que personas han sido drogadas y robadas.
No descuidar a los niños en aglomeraciones y enseñarles a pedir ayuda a la policía en caso de extravío.
Reforzar puertas y ventanas de los domicilios y avisar a vecinos en caso de ausentarse.
Evitar llevar grandes sumas de dinero y exponer teléfonos celulares en ferias o lugares concurridos.
No consumir bebidas alcohólicas de personas desconocidas durante las celebraciones.
No aceptar códigos QR desconocidos ni ingresar contraseñas o PINs que no hayan sido verificados, para prevenir estafas electrónicas.
“Estamos trabajando para garantizar que la población pueda celebrar con tranquilidad. Recomendamos seguir estas medidas y reportar cualquier situación sospechosa a la policía”, afirmó Valencia.
Mira la programación en Red Uno Play
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30
09:30
12:00
12:25
14:00
15:00
16:30