Comunidad

Policía brinda recomendaciones para evitar robos y estafas durante las fiestas

Más de 300 efectivos fueron desplegados en mercados, ferias y zonas de alta concurrencia, con el fin de brindar seguridad a la población.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

24/12/2025 9:30

Santa Cruz, Bolivia

Con motivo de las fiestas de Navidad, la Policía Boliviana activó un plan especial de seguridad en la ciudad, desplegando 302 efectivos en mercados, ferias y zonas de alta concurrencia, con el objetivo de proteger a la población y prevenir hechos delictivos.

El director departamental de la FELCC, Gilmar Valencia, brindó una serie de recomendaciones para que los ciudadanos disfruten de las fiestas de manera segura:

  • Evitar aceptar bebidas de desconocidos al viajar en transporte público, ya que se han reportado casos en los que personas han sido drogadas y robadas.

  • No descuidar a los niños en aglomeraciones y enseñarles a pedir ayuda a la policía en caso de extravío.

  • Reforzar puertas y ventanas de los domicilios y avisar a vecinos en caso de ausentarse.

  • Evitar llevar grandes sumas de dinero y exponer teléfonos celulares en ferias o lugares concurridos.

  • No consumir bebidas alcohólicas de personas desconocidas durante las celebraciones.

  • No aceptar códigos QR desconocidos ni ingresar contraseñas o PINs que no hayan sido verificados, para prevenir estafas electrónicas.

“Estamos trabajando para garantizar que la población pueda celebrar con tranquilidad. Recomendamos seguir estas medidas y reportar cualquier situación sospechosa a la policía”, afirmó Valencia.

 

