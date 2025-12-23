Con la llegada de diciembre y el pago de los aguinaldos, el dinamismo comercial en el país ha mostrado un repunte significativo. Sin embargo, la disponibilidad de dinero en efectivo durante esta temporada festiva trae consigo el riesgo de un gasto desmedido que podría comprometer la estabilidad financiera de las familias al inicio del próximo año.

El riesgo de la euforia festiva

El economista Fernando Subirana advirtió que la "euforia de las fiestas" suele llevar a muchas personas a un exceso de consumo que resulta contraproducente en los meses siguientes. El experto señala que, aunque existe un espíritu de confianza en el ambiente de negocios y la creación de empresas, la realidad económica para 2026 exige una planificación rigurosa.

"Enero lo tenemos ya a la vuelta de la esquina y hay que pensar en todas las obligaciones que trae ese mes a la hora de planificar", afirmó Subirana.

Un contexto económico complejo

El análisis económico destaca que este cierre de año está marcado por factores que han golpeado el bolsillo de los ciudadanos:

Inflación: El incremento de precios ha tenido un impacto fuerte en la economía doméstica.

Políticas Económicas: Eventos vinculados a la política actual, como el Decreto Supremo 5503 y la liberación de los carburantes , han generado un escenario complejo que ha frenado ciertas inversiones y consumos.

Previsión: A pesar de la confianza en el sector empresarial, el experto recomienda tener sumo cuidado y priorizar la previsión para los meses venideros.

Recomendaciones clave

Para quienes han recibido el beneficio del aguinaldo o ingresos extra, la recomendación principal es la previsión. Subirana sugiere que, si bien la Navidad y el Año Nuevo son eventos sociales de gran importancia, el gasto debe ser moderado para no "pasar calores" en enero de 2026, un periodo donde la actividad diaria retorna a la normalidad y las obligaciones financieras se reactivan plenamente.

La clave, según los especialistas, reside en disfrutar de las festividades sin perder de vista que el éxito de la economía personal en el nuevo año dependerá de las decisiones que se tomen hoy con el dinero en mano.

