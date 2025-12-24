Gremiales respaldan el Decreto 5503 y piden a sectores movilizados levantar protestas

La Confederación de Trabajadores Gremiales de Bolivia expresó este miércoles su respaldo al Decreto Supremo 5503, que elimina la subvención a los combustibles, y llamó a los sectores movilizados a reflexionar y levantar sus protestas como un gesto de solidaridad con el pueblo boliviano.

La posición del sector gremial fue asumida tras una reunión sostenida con el ministro de Desarrollo Productivo, Óscar Mario Justiniano, en la que se explicó el alcance del Decreto Supremo 5503 y los beneficios que, según el Gobierno, traerá en favor de los sectores más vulnerables.

El máximo ejecutivo de la Confederación de Gremiales, César Gonzales, ratificó el apoyo de los trabajadores por cuenta propia a las medidas asumidas por el Gobierno y señaló que, durante el encuentro técnico, solicitaron avanzar hacia un perdonazo tributario con miras a una futura amnistía tributaria, además de lograr que la universalidad de las facturas alcance al 100% de la población.

“Este tema de la subvención ha sido una medida acertada, la cual respaldamos como trabajadores por cuenta propia del país, que somos 85 de cada 100 trabajadores. Llamamos a la reflexión a los compañeros asalariados y al transporte federado, a ser conscientes, solidarios y reconstruir juntos una nueva Bolivia”, declaró Gonzales.

Por su parte, el ministro Justiniano ratificó la predisposición del Gobierno para trabajar de manera conjunta con todos los sectores, con el objetivo de resolver trabas y despejar dudas en torno al Decreto Supremo 5503.

En relación con la solicitud de los gremiales, la autoridad también cuestionó el funcionamiento del Servicio de Impuestos Nacionales, señalando que se debe poner fin a lo que denominó una “mano negra manipuladora que solo busca extorsionar y generar corrupción”.

El Gobierno informó que, desde la semana pasada, sostiene reuniones con distintos actores económicos para socializar los alcances del Decreto Supremo 5503.

