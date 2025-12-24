TEMAS DE HOY:
Policial

Decomisan cerveza y alcohol ocultos en baños de la cárcel de San Antonio en Cochabamba

El operativo se realizó la noche del martes tras reportes de inteligencia que alertaban sobre el ingreso de bebidas alcohólicas al penal de Cochabamba.

Red Uno de Bolivia

24/12/2025 10:54

Cochabamba, Bolivia

La noche de este martes 23 de diciembre, efectivos policiales realizaron una requisa sorpresiva en la cárcel de San Antonio varones, en la ciudad de Cochabamba, luego de que personal de inteligencia detectara un posible acopio de bebidas alcohólicas no autorizadas al interior del recinto penitenciario.

Durante el operativo, los uniformados ingresaron al baño de visitas, específicamente al sector de los tanques de agua, donde se llevó a cabo una revisión minuciosa del ambiente. En el lugar se logró decomisar 21 botellas de alcohol de dos litros y 18 paquetes de cerveza, cada uno con 12 unidades de 440 mililitros.

Todo el material incautado fue trasladado a dependencias de la Gobernación, donde se informó del hallazgo al director del recinto penitenciario, a fin de que se inicien las investigaciones correspondientes y se determinen responsabilidades.

Las autoridades no descartan que las bebidas hayan sido introducidas durante los días de visita y anunciaron que se reforzarán los controles para evitar el ingreso de objetos prohibidos al penal.

 

