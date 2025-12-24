Cainco destaca la firmeza y resiliencia de las familias y empresarios en su mensaje de fin de año

En su mensaje de fin de año, el presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Jean Pierre Antelo, resaltó la firmeza, el coraje y la esperanza con los que las familias, empresarios y emprendedores bolivianos enfrentaron un 2025 marcado por la incertidumbre económica.

A través de un mensaje difundido en las redes sociales de Cainco, Antelo señaló que el año que concluye dejó como principal aprendizaje la capacidad de las familias bolivianas para afrontar la realidad con madurez, ordenar prioridades y mantener la calma, incluso en escenarios de preocupación e incertidumbre.

“Firmeza, coraje y esperanza. Esas son las palabras que el 2025 deja grabadas en los bolivianos. La firmeza de cada familia que se sentó a la mesa y miró la realidad de frente, sin dramatizarla ni disfrazarla”, expresó el dirigente empresarial.

Asimismo, destacó el coraje del sector empresarial y de los emprendedores que, pese a un entorno adverso y a la fragilidad de la seguridad económica, continuaron apostando por el país, asumiendo riesgos, innovando y generando empleo.

Antelo también hizo un llamado a la responsabilidad colectiva para encarar el futuro del país, subrayando el compromiso del sector privado con el trabajo, la inversión y la construcción de oportunidades compartidas.

“El futuro no se espera, se sostiene, se trabaja, se construye día a día con la certeza de que vale la pena quedarse y construir una Bolivia para nosotros y para los que vienen”, afirmó.

Finalmente, el presidente de Cainco invitó a cerrar el año con convicción y una visión de largo plazo, remarcando que un país con oportunidades, desarrollo y dignidad compartida se construye con trabajo serio, diálogo y responsabilidad colectiva.

