Economía

Antelo es ratificado en Cainco: "El sector privado debe ser el motor del desarrollo productivo del país"

En su aniversario 111, la institución empresarial eligió su directiva para la gestión 2026-2027, ratificando a Jean Pierre Antelo en la presidencia.

Milen Saavedra

10/02/2026 17:48

Antelo es ratificado en CAINCO: "El sector privado debe ser el motor del desarrollo productivo del país"
Santa Cruz, Bolivia

Escuchar esta nota

En el marco de su Asamblea General Ordinaria celebrada este martes 10 de febrero, la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (CAINCO) ratificó a Jean Pierre Antelo como su presidente para el periodo 2026-2027. La reelección consolida un liderazgo que busca transitar de la estabilización económica hacia un crecimiento sostenible liderado por la iniciativa privada.

Un llamado a la certidumbre normativa

Durante su discurso de posesión, Antelo fue enfático al señalar que la voluntad política debe traducirse en normativas concretas que den "norte" al país. El líder empresarial exigió a la Asamblea Legislativa agilizar procesos fundamentales para la reactivación: la creación de una nueva Ley de Hidrocarburos para atraer inversión, una nueva Ley Laboral adaptada a la modernidad y una Ley de Inversiones que otorgue seguridad jurídica.

"Cainco ha estado en momentos de bonanza y de dificultad. Hoy más que nunca debemos pedir que se aceleren los procesos normativos. La confianza dada en las urnas debe venir acompañada de certidumbre", afirmó Antelo ante la asamblea de asociados. "Lamentablemente, durante 20 años se hicieron inversiones en 'gigantes blancos' que no funcionan. Debemos acelerar la discusión de cuánto Estado y cuánto sector privado necesita Bolivia; el sector privado debe ser el centro del desarrollo productivo", agregó el ejecutivo, señalando que es urgente dejar de gastar en empresas deficitarias para empezar a reactivar la economía real.

El nuevo Directorio (Gestión 2026-2027)

La nueva mesa directiva, que representa a los sectores de industria, servicios, comercio y turismo, quedó conformada por:

  • Presidente: Jean Pierre Antelo

  • 1er Vicepresidente: Juan Pablo Roda

  • 2do Vicepresidente: Orlando Javier Vaca

  • Tesorero: Marco Antonio Justiniano

  • Secretaria: Cecilia Beatriz Justiniano

La jornada concluyó con la presentación de la Memoria Anual 2025, destacando los hitos de una gestión que priorizó la internacionalización y la sostenibilidad como ejes estratégicos para enfrentar el complejo contexto económico actual.

 

 

