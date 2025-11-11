“Dolarcitos que tanto se requieren”: Paz anuncia llegada de divisas para estabilizar la economía

El presidente Rodrigo Paz anunció este lunes, durante una conferencia de prensa en la ciudad de Santa Cruz, que el Gobierno dará a conocer en los próximos días buenas noticias sobre la llegada de nuevos recursos financieros destinados a estabilizar la economía nacional y fortalecer las reservas de divisas.

“Daremos al final de esta semana o la siguiente semana muy buenas noticias sobre recursos que hemos podido captar en favor de la población, dolarcitos que tanto se requieren para que la gente esté tranquila y se estabilice nuestra economía, y empezar a tomar decisiones que no serán fáciles, pero decisiones para ordenar la casa”, afirmó el mandatario.

Paz explicó que su administración se encuentra en una fase de gestión activa de recursos internacionales con organismos multilaterales y gobiernos aliados, orientada a garantizar liquidez, fortalecer el tipo de cambio y respaldar la producción nacional.

El jefe de Estado señaló que la prioridad de su gestión económica será devolver la confianza, estabilizar los precios y asegurar el abastecimiento de combustibles y alimentos, pilares fundamentales para la recuperación productiva del país.

Asimismo, anticipó que las próximas medidas del Ejecutivo estarán enfocadas en ordenar las finanzas públicas, mejorar la eficiencia del gasto estatal y promover la inversión privada y extranjera en sectores estratégicos.

Mira la programación en Red Uno Play