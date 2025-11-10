Presidente logra respaldo de Japón para activar crédito de $us 100 millones

El presidente Rodrigo Paz informó este lunes que el gobierno de Japón respaldó plenamente el uso del crédito de $us 100 millones de la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (JICA) y anunció que Bolivia avanza en gestiones para atraer más divisas y estabilizar la economía nacional, afectada por la escasez de dólares.

“El ministro de Exteriores de Japón, junto a su equipo, han respaldado la lógica del uso de los 100 millones de dólares que hay”, afirmó Paz tras sostener una reunión con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, en la ciudad de Santa Cruz.

El crédito de $us 100 millones fue gestionado originalmente como una reposición de recursos utilizados durante la pandemia del Covid-19, y había sido rechazado en dos ocasiones por la Asamblea Legislativa, lo que puso en riesgo su ejecución, ya que el contrato vencía este mes.

Gracias a la gestión del nuevo Gobierno, Japón aceptó la ampliación del plazo, lo que permitirá reactivar el trámite legislativo y disponer de los fondos. “Estos recursos serán para beneficio de la población, en las necesidades que tenemos”, subrayó el jefe de Estado.

El mandatario destacó que este respaldo internacional es resultado de la nueva política exterior de apertura y cooperación, impulsada desde el 8 de noviembre, día de su posesión, que contó con la presencia de decenas de delegaciones internacionales.

