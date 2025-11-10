Paz afirma que "poco a poco" se reducen las filas por combustible y avanza la estabilización

El presidente Rodrigo Paz manifestó este lunes su optimismo respecto a la situación de escasez y las problemáticas de abastecimiento en el país, asegurando que las filas para conseguir combustible están disminuyendo gradualmente como parte de un proceso de "estabilización y reordenamiento nacional".

Las declaraciones fueron difundidas por el mandatario a través de un video publicado en sus redes sociales, donde se refirió directamente a la compleja situación que ha generado largas filas y desabastecimiento en diversos puntos del territorio.

"Poco a poco ya las filas están acabando, el diésel, la gasolinita está llegando, estamos estabilizando, estamos reordenando la patria", expresó el presidente Paz en su mensaje, transmitiendo un tono de confianza en la gestión que está realizando su Gobierno.

El mensaje concluyó con un saludo a la ciudadanía y una expresión de fervor patriótico: "Un gran abrazo, un cariño. ¡Viva Bolivia!".

Estas declaraciones se dan en un contexto donde el nuevo Gobierno ha priorizado enfrentar la crisis económica heredada, incluyendo la problemática de los hidrocarburos. El anuncio del presidente Paz busca generar certidumbre en la población y respalda la narrativa oficial sobre la transición hacia una etapa de reordenamiento económico y social.

