¿Bajó el precio del pollo en La Paz tras la reducción de filas por diésel? Esto dicen los comerciantes

Tras la disminución de filas en estaciones de servicio para el abastecimiento de diésel y gasolina, los comerciantes de La ciudad de La Paz esperan que el precio de la carne de pollo en los mercados se estabilice. Actualmente, el kilo se vende entre 25 y 26 bolivianos.

“Se mantiene entre 25 y 26 en los mercados de La Paz. A nosotros nos entregan a Bs. 24,70 y nosotros estamos vendiendo a Bs. 26”, indicó uno de los vendedores.

Algunas vendedoras señalan que los precios se han mantenido y consideran que podrían mantenerse así incluso durante las fiestas de fin de año.

“Estamos vendiendo entre Bs. 24,80 y 25. No creo que baje porque estamos cerca de Navidad. Los insumos para el pollo son caros; no es solo darles maíz”, explicó otra comerciante.

Sin embargo, algunos vendedores son más optimistas y consideran que los precios podrían descender levemente, debido a la mayor disponibilidad de aves en granja.

En general, los comerciantes coinciden en que, aunque la oferta se haya incrementado, los precios podrían mantenerse estables hasta fin de año, en un contexto de mayor demanda por las festividades.

Mira la programación en Red Uno Play