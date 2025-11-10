Interceptan a un motociclista con 30 paquetes de marihuana en Yucumo, Beni

Durante un operativo de control vehicular en Yucumo, efectivos de Umopar interceptaron a un motociclista que llevaba 30 paquetes de marihuana dentro de una bolsa de yute. El hombre fue aprehendido y puesto a disposición de las autoridades.
10/11/2025 13:38
Escuchar esta nota
Un hombre fue aprehendido por efectivos de la Unidad Móvil de Patrullaje Rural (Umopar) cuando trasladaba 30 paquetes con marihuana ocultos dentro de una bolsa de yute, en el municipio de Yucumo, departamento del Beni.
El operativo se realizó durante un control vehicular de rutina, cuando los agentes observaron a un motociclista que mostró actitud sospechosa y evidente nerviosismo al ser entrevistado por la Policía.
Durante la revisión del motorizado, los efectivos hallaron una bolsa de yute que contenía 30 paquetes con una hierba verdusca. La prueba de campo posterior dio resultado positivo para marihuana.
El individuo, de nacionalidad boliviana, fue aprehendido y trasladado junto a la sustancia incautada a dependencias de Umopar, para su puesta a disposición del Ministerio Público.
Mira la programación en Red Uno Play
12:25
14:00
15:00
15:45
17:50
18:55
12:25
14:00
15:00
15:45
17:50
18:55