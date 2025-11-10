¿Su cédula termina en 9 o 0? Esta semana le toca el Bono Juancito Pinto

El Bono Juancito Pinto, que otorga 200 bolivianos anuales a estudiantes de unidades educativas fiscales, de convenio y centros de educación especial, continúa en proceso de pago en todo el país.

El beneficio tiene como objetivo reducir la deserción escolar e incentivar la matrícula, permanencia y conclusión del año escolar en Bolivia.

En las capitales de los nueve departamentos y en la ciudad de El Alto, el pago se realiza de acuerdo con un cronograma basado en la terminación del número de cédula de identidad, con el fin de evitar aglomeraciones en las entidades financieras.

Cronograma de pago restante

Según informó el Ministerio de Educación, entre el 10 y el 16 de noviembre corresponde el cobro a los estudiantes con cédulas que terminan en 9 y 0.

A partir del 17 hasta el 29 de noviembre, los beneficiarios que no pudieron cobrar en su fecha asignada podrán hacerlo sin restricción de numeración, en cualquiera de las agencias habilitadas del Banco Unión.

Pago en áreas rurales

En las zonas rurales de difícil acceso, donde no existen entidades financieras, se despliegan brigadas móviles con el apoyo del Ministerio de Defensa, el Banco Unión y Entel, para garantizar que el incentivo llegue a todos los estudiantes beneficiarios.

