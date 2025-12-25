TEMAS DE HOY:

Policial

Fatal accidente en Potosí: choque frontal entre vehículos deja dos fallecidos

El accidente ocurrió en el sector de Merkaymaya. Se investigan las causas del siniestro.

Red Uno de Bolivia

25/12/2025 11:53

Fatal accidente en Potosí: choque frontal deja dos fallecidos . Foto: RRSS
Potosí, Bolivia

Al menos dos personas fallecieron tras un choque frontal entre un camión y una vagoneta en la carretera Diagonal Jaime Mendoza, a la altura de Merkaymaya, en el municipio de Uncía, departamento de Potosí.

El accidente ocurrió aproximadamente a las 18:00 horas del 24 de diciembre, cuando ambos vehículos impactaron de manera violenta, quedando atrapados por la fuerza del golpe.

Las imágenes compartidas en redes muestran daños severos en la carrocería de ambos motorizados. Equipos de rescate trabajaron intensamente para liberar los cuerpos atrapados entre los restos metálicos.

Efectivos de la Policía Boliviana llegaron al lugar poco después del siniestro para acordonar la zona, recolectar evidencias y realizar los peritajes técnicos. Hasta el momento, no se ha emitido un informe oficial que confirme la identidad de los fallecidos ni la existencia de posibles heridos.

 

 

