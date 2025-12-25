TEMAS DE HOY:
Accidente en Potosí Urubó Hombre muerto

24ºC Santa Cruz de la Sierra

8ºC La Paz

14ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Internacional

Al menos diez muertos y 32 heridos por accidente de autobús en México

El bus se dirigía a Chicontepec desde Ciudad de México cuando cayó en una cañada en Veracruz. Las víctimas incluyen a un menor. Hay más de 30 heridos hospitalizados.

AFP

25/12/2025 22:54

Al menos diez muertos y 32 heridos por accidente de autobús en México. FOTO: RRSS

Escuchar esta nota

Al menos diez muertos y 32 heridos dejó un accidente de autobús en el estado mexicano de Veracruz (este) la tarde del miércoles, informaron autoridades locales este jueves.

El vehículo se accidentó cerca de una cañada en la localidad de Zontecomatlán, cuando viajaba desde Ciudad de México hacia el poblado de Chicontepec.

"Estaremos pendientes para poder dar a conocer a las personas que desafortunadamente perdieron la vida, teniendo hasta ahora un número de nueve adultos y un menor fallecidos", dijo en un comunicado el ayuntamiento de Zontecomatlán.

Esa dependencia también difundió una lista de 32 personas heridas que viajaban en el autobús y los hospitales donde son atendidas.

 

Más temprano, Protección Civil de Veracruz había confirmado ocho personas fallecidas y 19 lesionados.

Los accidentes carreteros, que normalmente involucran autobuses de pasajeros o transporte de carga, son comunes en México. A menudo obedecen a exceso de velocidad o fallas mecánicas.

A finales de noviembre, 10 personas murieron y otras 20 resultaron lesionadas por un accidente de autobús en el estado de Michoacán (oeste).

yug/val/cjc

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:55

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD