El Fiscal Departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que el Ministerio Público, investiga un nuevo hecho de Feminicidio, que se habría cometido en contra de Rosa M.D.M., de 42 años de edad, el sospechoso del hecho es su exconcubino Miguel A.Y. L., de 43 años, quien se encuentra aprehendido, en celdas policiales, a la espera que el Fiscal de Delitos Contra la Vida, tome la declaración respecto al hecho, para decidir su situación jurídica.

“Al conocer el hecho, el equipo multidisciplinario del Ministerio Público, se trasladó al lugar para colectar elementos de convicción para ayudar a esclarecer la muerte de la mujer como el informe de acción directa, acta y muestrario fotográfico del registro del lugar del hecho, el acta del levantamiento del cadáver y el acta de autopsia médico-legal, realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que determinó como causa de muerte anoxia encefálica, síndrome asfíctico por broncoaspiración, asfixia mecánica por estrangulación, lo que demuestra una muerte violenta de la víctima”, manifestó la autoridad departamental.

El Fiscal de Delitos Contra la Vida, Favio Maldonado, informó que el hecho se conoció el 25 de diciembre de 2025, cerca de la 01:45 de la madrugada, cuando familiares llamaron a la Policía para verificar la muerte de su pariente, al llegar al domicilio ubicado en la zona Pasankeri de la ciudad de La Paz, los efectivos policiales interrogaron al ex concubino de la víctima, en aparente estado de ebriedad, quien indicó que la agresión a la occisa habría sido provocada por sus familiares y como consecuencia de ello estaría expulsando sangre por la boca y esa sería la causa de muerte de su ex pareja.

Maldonado agregó que luego llegaron los familiares de Rosa al lugar del hecho y manifestaron que su actual pareja, habría enviado fotografías de ella sin ropa y con lesiones en el cuerpo atribuyéndoles total responsabilidad de las mismas, la falta de coherencia, las contradicciones y más aún cuando se habría determinado que la víctima tenía lesiones antiguas y recientes en varias partes del cuerpo, se aprehendió como sospechoso al exconcubino de la víctima.

