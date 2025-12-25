TEMAS DE HOY:
Accidente en Potosí Urubó Hombre muerto

29ºC Santa Cruz de la Sierra

10ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Policial

Bolivia registra 78 feminicidios en 2025; La Paz, Santa Cruz y Cochabamba lideran casos

La institución del orden destacó que el 99% de los casos se encuentran resueltos, ya que los presuntos autores de estos hechos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia.

Hans Franco

25/12/2025 18:25

Foto: Policía reporta 78 casos de feminicidio a nivel nacional
La Paz

Escuchar esta nota

La Policía Boliviana informó que, a la fecha, se registran 78 casos de feminicidio en todo el país, con mayor incidencia en los departamentos de La Paz, Santa Cruz y Cochabamba. Según el reporte oficial, La Paz concentra 30 casos, Cochabamba 12, Santa Cruz 17, Tarija 3, Oruro 6, Potosí 8 y Chuquisaca 2.

La institución del orden destacó que el 99% de los casos se encuentran resueltos, ya que los presuntos autores de estos hechos fueron aprehendidos y puestos a disposición de la justicia. “Tenemos 78 casos a la fecha de feminicidios (…) y el 99% de los casos está resuelto porque están aprehendidos los autores de estos hechos”, señaló la Policía.

 

En ese marco, las autoridades reiteraron la importancia de la prevención y la responsabilidad social, especialmente durante las celebraciones de fin de año. “Debemos concientizar y sensibilizar a las personas para que puedan realizar sus actividades de fin de año con mucho límite y mesura. Si van a consumir bebidas alcohólicas, háganlo con mesura”, exhortaron.

La Policía remarcó que continuará con los operativos de control y las acciones de prevención para reducir los hechos de violencia, al tiempo de instar a la población a denunciar cualquier situación de riesgo y a promover una convivencia pacífica y respetuosa, en especial en el entorno familiar.

Mire el video: 

 

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

La gran batalla

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD