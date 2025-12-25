En Santa Cruz: un paramédico es agredido de forma violenta y sufre fractura nasal

Lo que debía ser un breve descanso para un paramédico en la capital cruceña se transformó en una pesadilla de violencia física y psicológica. El pasado 23 de diciembre, mientras el trabajador se dirigía a una tienda cercana, fue abordado por un joven que, bajo el argumento de solicitar ayuda, intentó apoderarse de su teléfono móvil.

Ante la negativa de la víctima, el atacante, identificado preliminarmente como un practicante de artes marciales, lo acusó falsamente de robo y comenzó a golpearlo, dejándole con una fractura de nariz y pérdida parcial del conocimiento.

De acuerdo a las imágenes de la cámara de seguridad, ambos cayeron al suelo durante el forcejeo, donde el agresor utilizó su entrenamiento profesional para reducir y lastimar severamente al paramédico.

Ante esta situación, los colegas de trabajo del agredido, indicaron que contactaron a la Defensoría del Hombre para solicitar el apoyo legal necesario y asegurar que el agresor enfrente las consecuencias de sus actos.

“Nosotros pedimos a la Fiscalía y a las autoridades que se haga justicia; no podemos permitir que quienes cuidan la vida de los ciudadanos sean víctimas de criminales con entrenamiento especializado”, sentenció uno de los colegas del agredido.

