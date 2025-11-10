Ingenio sobre rieles: un perro se extravió y regresó a casa por su cuenta en tren

Un golden retriever llamado Coudy protagonizó una historia tan insólita como enternecedora en la República Checa: se perdió durante una excursión con su familia y logró regresar solo a casa viajando en tren, el mismo medio de transporte con el que había llegado al lugar.

Según informó el portal iDNES, la familia había partido desde Brno hacia Dolní Loučky el sábado por la tarde. Al llegar, mientras Coudy corría por los prados cercanos a la estación, desapareció de la vista de sus dueños.

“El extravío dio inicio a una angustiosa búsqueda de dos horas en una amplia zona”, explicó el portavoz de la policía de Brno, Jakub Ghanem.

Lo que nadie imaginaba era que Coudy, demostrando una notable astucia, decidiría volver a casa en tren. Tal como detalla el medio 20 Minutos, el perro subió solo a un convoy con destino a Brno y se bajó en la misma estación donde había comenzado su viaje.

Durante el trayecto, una joven familia que lo encontró solo en el vagón decidió cuidarlo y alertó al servicio de emergencias policiales al no hallar a su dueño. Poco después, el padre de los dueños originales contactó con el servicio de información de los Ferrocarriles Checos, que confirmó el curioso viaje del animal.

La familia tomó otro tren de regreso y, finalmente, el reencuentro se produjo frente a la estación de Brno.

“Coudy los recibió con saltos de alegría, y el hombre prometió a los oficiales que la próxima vez no perderían de vista a su perro ni por un momento”, relató Ghanem.

El suceso, que rápidamente se volvió viral en medios locales, dejó una lección sobre el ingenio y la lealtad de los animales, capaces de encontrar su camino de regreso incluso sobre rieles.

