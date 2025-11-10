Un ataque armado ocurrido este sábado en el municipio de Parramos, departamento de Chimaltenango, dejó como resultado la muerte de dos personas, entre ellas Elías Andrés Ramírez, empresario de la construcción y excandidato a la alcaldía de El Tejar, y una mujer identificada como Ana Delfina Andrés.

Según testigos, hombres armados interceptaron a las víctimas frente al parque central de Parramos, en el Cantón La Democracia, sobre la carretera que conduce hacia La Antigua Guatemala. Los atacantes dispararon en repetidas ocasiones con armas de alto calibre y luego huyeron en una camioneta negra.

Durante el tiroteo, varias personas que se encontraban cerca corrieron para resguardarse, mientras las ráfagas de disparos provocaron pánico entre comerciantes y transeúntes de la zona.

Autoridades confirman los decesos

Los Bomberos Municipales Departamentales de San Andrés Itzapa acudieron al lugar y confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales.

El área fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal del Ministerio Público (MP), quienes realizaron las diligencias de recolección de evidencias y el levantamiento de los cuerpos.

Investigación en curso

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el móvil del ataque y la identidad de los responsables. Hasta el momento, no se reportan capturas relacionadas con el hecho.

El asesinato de Elías Ramírez, conocido empresario y exaspirante político de El Tejar, vuelve a poner en evidencia la ola de violencia que afecta al departamento de Chimaltenango y otras regiones de Guatemala.

