Beatriz García asume como ministra de Educación con amplia experiencia docente y enfoque social

La economista Beatriz García fue posesionada como nueva ministra de Educación por el presidente Rodrigo Paz Pereira, destacando su amplia experiencia en docencia universitaria y en el asesoramiento a comunidades en situación de vulnerabilidad.

García ha desarrollado una trayectoria enfocada en el empoderamiento económico y social de sectores desfavorecidos, impulsando proyectos de innovación y sostenibilidad. Actualmente dirige i3impactosocial, una empresa social que asesora, promueve e invierte en emprendimientos con impacto positivo, orientados a mejorar la calidad de vida de comunidades con desventajas socioeconómicas.

Su formación académica incluye una maestría en Administración de Empresas de la Universidad de Georgetown (Washington D.C., Estados Unidos) y una licenciatura en Economía por la Universidad de Notre Dame (Indiana, Estados Unidos).

En el ámbito profesional, trabajó como consultora estratégica en desarrollo sostenible, planificación, comunicación institucional e implementación de programas sociales. Además, estuvo a cargo del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible en Bolivia y tiene más de una década de experiencia en el sector financiero, donde se especializó en planificación estratégica y finanzas corporativas.

García es docente de la Universidad Católica Boliviana San Pablo y ha formado parte de directorios y fundaciones como la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano, BancoSol, la Fundación Feria a la Inversa, la Universidad Privada Boliviana, el Colegio Calvert y la Corporación Boliviana de Responsabilidad Social Empresarial.

Su perfil combina la educación, la innovación social y la gestión estratégica, elementos que serán claves en su administración al frente del Ministerio de Educación.

