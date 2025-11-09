“Es un honor tenerla a bordo”: Jeanine Áñez recibe saludo en su vuelo rumbo a Trinidad

Después de 4 años y 9 meses de haber permanecido recluida en el penal de Miraflores de La Paz, la expresidenta Jeanine Áñez emprendió vuelo hacia la ciudad de Trinidad, en el departamento del Beni, su región de origen.

La exmandataria viajó acompañada de sus familiares y, durante el vuelo, recibió el saludo de la tripulación y una ovación por parte de los pasajeros.

“Es un honor tenerla a bordo”, expresó el capitán del vuelo mientras los ocupantes del avión respondían con aplausos.

Áñez, de 58 años, permanecía recluida desde marzo de 2021 y fue sentenciada en 2022 a 10 años de prisión por el caso denominado Golpe de Estado II.

Tras su liberación, fue recibida a las puertas del penal de mujeres de Miraflores por familiares, amigos y simpatizantes, quienes la aclamaron mientras ella ondeaba una bandera boliviana.

“Jamás voy a arrepentirme de haber servido a la patria cuando la patria me necesitó”, manifestó la exmandataria en su primera declaración pública después de abandonar la prisión.

Mira la programación en Red Uno Play