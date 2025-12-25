TEMAS DE HOY:
Navidad

Así se celebra la Misa de Gallo en la Catedral de Santa Cruz

La celebración es presidida por monseñor René Leigue. El clima influyó en la asistencia, pero los fieles siguen llegando al templo.

Ximena Rodriguez

24/12/2025 20:16

La Catedral Metropolitana de Santa Cruz de la Sierra acoge la noche de este martes la tradicional Misa de Gallo, una de las celebraciones más importantes del calendario cristiano en la víspera de Nochebuena.

La solemne liturgia, que ya se está realizando, es presidida por el arzobispo René Leigue y reúne a fieles que acuden al templo para participar de este acto de fe.

Las condiciones climáticas influyeron en la afluencia habitual y, en las horas previas, la Plaza 24 de Septiembre presentó menor concurrencia. No obstante, con el inicio de la ceremonia, familias y devotos continúan llegando para ocupar los bancos del templo.

De esta manera, la comunidad católica cruceña se reúne en el centro histórico para vivir un encuentro espiritual que marca el inicio de las celebraciones por la Navidad.

