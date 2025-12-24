Lluvia torrencial complica la movilidad en Santa Cruz antes de Nochebuena

Una lluvia torrencial registrada la tarde de este miércoles en Santa Cruz de la Sierra provocó anegamientos en puntos estratégicos de la ciudad y complicó el tránsito vehicular y peatonal, en plena antesala de las celebraciones navideñas.

Segundo Anillo y casi Av. Busch.

La situación impactó directamente en el movimiento comercial, habitual en estas fechas, cuando cientos de ciudadanos salen a realizar sus últimas compras de Navidad. A pesar de las dificultades, muchas personas intentaron mantener su agenda, bajo un cielo nublado que anticipa más humedad.

Pronóstico poco alentador





Consultado sobre la evolución del fenómeno, Luis Alberto Alpire, conocido como 'El Señor del Clima', advirtió que las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables durante las celebraciones.

“En Navidad vamos a tener lluvia moderada, pero durante el día lloverá intensamente”, señaló el especialista, al descartar mejoras significativas en el corto plazo.

El pronóstico sugiere que las actividades al aire libre podrían verse afectadas, mientras se recomienda a la población tomar previsiones.

Mira la programación en Red Uno Play