TEMAS DE HOY:
Urubó Hombre muerto Anciano muerto en micro

25ºC Santa Cruz de la Sierra

12ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

Lluvia torrencial complica la movilidad en Santa Cruz antes de Nochebuena

Las precipitaciones pluviales complican la logística de las familias cruceñas en una jornada de intenso tráfico y compras.

Ximena Rodriguez

24/12/2025 17:30

Segundo Anillo y casi Av. Busch.

Escuchar esta nota

Una lluvia torrencial registrada la tarde de este miércoles en Santa Cruz de la Sierra provocó anegamientos en puntos estratégicos de la ciudad y complicó el tránsito vehicular y peatonal, en plena antesala de las celebraciones navideñas.

Segundo Anillo y casi Av. Busch.

La situación impactó directamente en el movimiento comercial, habitual en estas fechas, cuando cientos de ciudadanos salen a realizar sus últimas compras de Navidad. A pesar de las dificultades, muchas personas intentaron mantener su agenda, bajo un cielo nublado que anticipa más humedad.

Pronóstico poco alentador 


Consultado sobre la evolución del fenómeno, Luis Alberto Alpire, conocido como 'El Señor del Clima', advirtió que las condiciones meteorológicas seguirán siendo inestables durante las celebraciones.

“En Navidad vamos a tener lluvia moderada, pero durante el día lloverá intensamente”, señaló el especialista, al descartar mejoras significativas en el corto plazo.

El pronóstico sugiere que las actividades al aire libre podrían verse afectadas, mientras se recomienda a la población tomar previsiones.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD