El secreto detrás del éxito eterno de José Feliciano con la canción "Feliz Navidad"

Lo que hoy conocemos como un himno indispensable de las festividades, estuvo a punto de no existir debido a la falta de apoyo de su propio autor. En 1970, José Feliciano escribió "Feliz Navidad" casi de forma accidental y se negaba a grabarla por considerar que su estructura era demasiado elemental. Sin embargo, gracias a la visión y persistencia de su productor, Rick Jarrard, el tema salió a la luz para convertirse en la única composición de un artista latino que domina históricamente el Holiday 100 de Billboard.

La magia de la canción reside en un diseño minimalista que combina el español y el inglés, permitiendo que el mensaje viaje sin fronteras culturales. Según explica Leila Cobo, vicepresidenta de Billboard Latin, la pieza fue pionera en una época donde la música bilingüe era prácticamente inexistente en el mercado estadounidense. "Ha sido tan versionada por su sencillez y facilidad de réplica, pero también por ser bilingüe; eso la hizo inmediatamente memorable y especial", destaca la experta sobre este fenómeno global.

A lo largo de las décadas, la versatilidad de este tema ha permitido que artistas de géneros tan dispares como el K-pop de BTS o el metal de It Dies Today realicen sus propias interpretaciones. Esta capacidad de adaptación confirma que la visión de Jarrard fue acertada al presionar a un joven Feliciano para que entregara un sencillo para su álbum navideño. Actualmente, la obra del puertorriqueño compite codo a codo con clásicos de estrellas como Michael Bublé y Celine Dion, manteniendo su relevancia en la era de las plataformas digitales.

El legado de "Feliz Navidad" trasciende las listas de popularidad, consolidándose como un símbolo de la identidad latina en el escenario mundial. Cobo añade que, irónicamente, la sencillez que tanto preocupaba a Feliciano terminó siendo la clave de su inmortalidad en las ondas radiales y playlists. Hoy, a más de medio siglo de su estreno, la canción sigue siendo el puente perfecto entre dos mundos que se unen cada diciembre bajo el rasgueo de una guitarra acústica.

Fuente: Infobae.

