Video: ¡Amagues de enfrentamiento! Población paceña muestra rechazo frente a las protestas de la COB

Una nueva jornada de tensión se suscitó en el centro de la ciudad de La Paz, donde transeúntes confrontaron a afiliados a la COB y expresaron su malestar por el tercer día de marchas.

Red Uno de Bolivia

24/12/2025 20:06

La Paz

Este miércoles por la tarde se registró un nuevo episodio de amagues de enfrentamiento durante la movilización convocada por la Central Obrera Boliviana (COB), que rechaza la promulgación del Decreto Supremo 5503.

En las imágenes captadas se observa cómo un grupo de mineros realizaba una marcha y bloqueo en la avenida Camacho en pleno centro de la ciudad, momento en el cual los ciudadanos expresaron su repudio.

Los transeúntes estuvieron a punto de enfrentarse a golpes con los movilizados; hubo cruces de palabras y, entre gritos, exigían el derecho al trabajo y el fin de los bloqueos.

Incluso, una pancarta de los marchistas estuvo a punto de ser arrebatada. Tras los incidentes, se logró abrir el paso al tránsito vehicular que permanecía interrumpido en el lugar.

Similar panorama se suscitó en la calle Comercio, donde vendedoras de puestos de venta cercanos al lugar y de tiendas protestaron ante el perjuicio que causa las marchas, toda vez que señalaron que es la única etapa de ventas, sin embargo, se vieron perjudicados. 

 

 

