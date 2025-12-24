La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) activó un operativo de emergencia en la Red Vial Fundamental de Chuquisaca, tras registrarse una caída de material que afectó la plataforma en el tramo El Salto – Monteagudo.

Limpieza y transitabilidad

Ante la obstrucción en el sector denominado Yerba Buena, la estatal de caminos procedió al despliegue inmediato de maquinaria pesada para realizar las tareas de limpieza y despeje. El objetivo principal es restablecer y garantizar la libre circulación en esta ruta estratégica que conecta al departamento.

La Gerencia Regional de Chuquisaca informó que su personal técnico se mantiene en alerta constante para atender cualquier contingencia derivada de factores climáticos o geológicos, priorizando la seguridad de los transportistas y viajeros que transitan por la zona.

ABC despliega maquinaria pesada en Chuquisaca tras derrumbe en el sector de Yerba Buena. Foto: ABC.

Recomendaciones a los viajeros

Debido a que los trabajos de limpieza pueden generar cortes momentáneos o circulación regulada, la ABC recomienda a la población tomar las siguientes previsiones antes de emprender viaje:

Consulta oficial: Verificar el estado de las rutas en tiempo real a través del portal: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

Línea de contacto: Para reportes de emergencias o consultas directas, está habilitado el número de WhatsApp: 71219232.

Las autoridades instan a los conductores a circular con precaución, respetando la señalización y las instrucciones del personal desplegado en el área afectada.

