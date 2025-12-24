TEMAS DE HOY:
Hombre muerto Anciano muerto en micro Anciano fallecido

26ºC Santa Cruz de la Sierra

11ºC La Paz

19ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Comunidad

ABC despliega maquinaria pesada en Chuquisaca tras derrumbe en el sector de Yerba Buena

Personal de la Gerencia Regional se encuentra en alerta para garantizar la circulación segura en el tramo El Salto – Monteagudo tras la caída de escombros sobre la plataforma.

Milen Saavedra

24/12/2025 16:52

ABC despliega maquinaria pesada en Chuquisaca tras derrumbe en el sector de Yerba Buena. Foto: ABC.
Chuquisaca, Bolivia

Escuchar esta nota

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) activó un operativo de emergencia en la Red Vial Fundamental de Chuquisaca, tras registrarse una caída de material que afectó la plataforma en el tramo El Salto – Monteagudo.

Limpieza y transitabilidad

Ante la obstrucción en el sector denominado Yerba Buena, la estatal de caminos procedió al despliegue inmediato de maquinaria pesada para realizar las tareas de limpieza y despeje. El objetivo principal es restablecer y garantizar la libre circulación en esta ruta estratégica que conecta al departamento.

La Gerencia Regional de Chuquisaca informó que su personal técnico se mantiene en alerta constante para atender cualquier contingencia derivada de factores climáticos o geológicos, priorizando la seguridad de los transportistas y viajeros que transitan por la zona.

ABC despliega maquinaria pesada en Chuquisaca tras derrumbe en el sector de Yerba Buena. Foto: ABC.

Recomendaciones a los viajeros

Debido a que los trabajos de limpieza pueden generar cortes momentáneos o circulación regulada, la ABC recomienda a la población tomar las siguientes previsiones antes de emprender viaje:

  • Consulta oficial: Verificar el estado de las rutas en tiempo real a través del portal: https://transitabilidad.abc.gob.bo/

  • Línea de contacto: Para reportes de emergencias o consultas directas, está habilitado el número de WhatsApp: 71219232.

Las autoridades instan a los conductores a circular con precaución, respetando la señalización y las instrucciones del personal desplegado en el área afectada.

ABC despliega maquinaria pesada en Chuquisaca tras derrumbe en el sector de Yerba Buena. Foto: ABC.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD