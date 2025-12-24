Manuel Saavedra renuncia al Concejo Municipal y oficializa su candidatura a la Alcaldía cruceña

Manuel Saavedra presentó este miércoles su renuncia al Concejo Municipal de Santa Cruz de la Sierra para oficializar su candidatura a la Alcaldía en las elecciones subnacionales del 22 de marzo, postulándose por su agrupación política VOS.

Saavedra, quien hasta ahora ejercía como concejal por la bancada Demócratas, explicó que su decisión responde a un criterio de responsabilidad y ética, al considerar incompatible el ejercicio de un cargo público con la realización de campaña electoral.

“Acabamos de presentar nuestra renuncia al Concejo Municipal. No se puede plantear hacer campaña y asumir una responsabilidad de funcionario público; no es justo ganar un sueldo y no dedicarle todo el tiempo. Por eso estoy dejando de ser concejal y asumo la candidatura al sillón de alcalde municipal”, declaró.

El ahora candidato señaló que el trabajo desarrollado durante su gestión como concejal estuvo acorde a las expectativas de la población, lo que, dijo, lo motivó a postularse para dirigir la ciudad más grande e importante del país.

Asimismo, aseguró que su propuesta apunta a transformar la administración municipal, reemplazando un sistema que calificó como “corrupto, burocrático e ineficiente” por uno “transparente y eficiente”, orientado a mejorar la calidad de vida de los cruceños.

Saavedra informó que su postulación será presentada oficialmente el viernes 26 de diciembre y confirmó que su curul en el Concejo Municipal será asumido por el concejal Alberto Vaca.

Mira la programación en Red Uno Play