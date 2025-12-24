TEMAS DE HOY:
Deportes

"No quiero saber nada de fútbol", dice Felipe Caicedo tras asesinato de Pineida

El delantero puso en duda el martes la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de su colega Mario Pineida.

EFE

24/12/2025 16:50

Felipe Caicedo, futbolista ecuatoriano. Foto: Redes sociales.
Ecuador.

El delantero Felipe Caicedo puso en duda el martes la continuidad de su carrera tras el asesinato, el pasado miércoles, de su colega Mario Pineida, hecho que coincidió con una temporada de escasa participación en el equipo titular del Barcelona de Guayaquil.

“Lo más probable es que me retire. No tengo pensado en continuar, lo de Mario (Pineida) me ha golpeado bastante y no quiero saber nada del fútbol”, dijo a periodistas Caicedo, quien el 5 de septiembre pasado cumplió 37 años.

Pineida fue asesinado a tiros el pasado miércoles en el norte de Guayaquil, en un ataque en el que también murió una mujer que lo acompañaba y en el que resultó herida su madre.

Caicedo, quien fue habitual en la selección absoluta y es uno de sus goleadores, se vinculó con Barcelona a comienzos de 2025, pero desde entonces solo ha jugado veinte partidos y anotó tres goles.

Antes de culminar la temporada, el exjugador del Manchester City, el Sporting portugués, los españoles Málaga y Levante y los italianos Lazio e Inter, insinuó su deseo de continuar como jugador de Barcelona o convertirse en directivo. EFE

