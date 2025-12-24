TEMAS DE HOY:
Hombre muerto Anciano muerto en micro Anciano fallecido

29ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

15ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

Lamine Yamal sorprende al mundo con el lanzamiento de su canal de YouTube

El joven talento del Barcelona presentó su canal oficial y en pocas horas alcanzó millones de seguidores, mostrando sus premios y recuerdos más importantes. 

Martin Suarez Vargas

24/12/2025 14:40

Lamine Yamal en su canal de You Tube. Foto: Redes sociales.
España.

Escuchar esta nota

Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, lanzó oficialmente su canal de YouTube, logrando en sus primeras horas millones de seguidores alrededor del mundo. El 10 del conjunto catalán comenzó a compartir contenido personal y deportivo, generando gran expectativa entre los aficionados.

En su primer video, Yamal mostró cada uno de sus premios individuales. Entre ellos, destacó el anillo de la Eurocopa, del cual confesó: “La verdad que nunca lo he sacado de la casa, pero está guapo”. También enseñó el trofeo de Mejor Jugador de la Champions League, acompañado de una foto con su madre, y compartió otros reconocimientos que ha recibido a lo largo de su corta pero exitosa carrera.

El joven futbolista también mostró un balón muy especial y señaló: “Esto es el balón con el que le marqué a Francia”, haciendo un repaso de momentos clave de su trayectoria y acercándose de manera íntima a sus seguidores.

Con este lanzamiento, Lamine Yamal no solo amplía su presencia en redes, sino que permite a los fanáticos conocer más sobre su vida y sus logros, consolidando su popularidad dentro y fuera del campo.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

14:00

Kuma

15:00

Último nivel

16:30

El chavo

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

20:45

Chelsea vs. psg

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD