Lamine Yamal sorprende al mundo con el lanzamiento de su canal de YouTube

Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, lanzó oficialmente su canal de YouTube, logrando en sus primeras horas millones de seguidores alrededor del mundo. El 10 del conjunto catalán comenzó a compartir contenido personal y deportivo, generando gran expectativa entre los aficionados.

En su primer video, Yamal mostró cada uno de sus premios individuales. Entre ellos, destacó el anillo de la Eurocopa, del cual confesó: “La verdad que nunca lo he sacado de la casa, pero está guapo”. También enseñó el trofeo de Mejor Jugador de la Champions League, acompañado de una foto con su madre, y compartió otros reconocimientos que ha recibido a lo largo de su corta pero exitosa carrera.

El joven futbolista también mostró un balón muy especial y señaló: “Esto es el balón con el que le marqué a Francia”, haciendo un repaso de momentos clave de su trayectoria y acercándose de manera íntima a sus seguidores.

Con este lanzamiento, Lamine Yamal no solo amplía su presencia en redes, sino que permite a los fanáticos conocer más sobre su vida y sus logros, consolidando su popularidad dentro y fuera del campo.

