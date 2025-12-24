Lamine Yamal sorprende al mundo con el lanzamiento de su canal de YouTube

El joven talento del Barcelona presentó su canal oficial y en pocas horas alcanzó millones de seguidores, mostrando sus premios y recuerdos más importantes.
24/12/2025 14:40
Lamine Yamal, la joven promesa del Barcelona, lanzó oficialmente su canal de YouTube, logrando en sus primeras horas millones de seguidores alrededor del mundo. El 10 del conjunto catalán comenzó a compartir contenido personal y deportivo, generando gran expectativa entre los aficionados.
En su primer video, Yamal mostró cada uno de sus premios individuales. Entre ellos, destacó el anillo de la Eurocopa, del cual confesó: “La verdad que nunca lo he sacado de la casa, pero está guapo”. También enseñó el trofeo de Mejor Jugador de la Champions League, acompañado de una foto con su madre, y compartió otros reconocimientos que ha recibido a lo largo de su corta pero exitosa carrera.
El joven futbolista también mostró un balón muy especial y señaló: “Esto es el balón con el que le marqué a Francia”, haciendo un repaso de momentos clave de su trayectoria y acercándose de manera íntima a sus seguidores.
Con este lanzamiento, Lamine Yamal no solo amplía su presencia en redes, sino que permite a los fanáticos conocer más sobre su vida y sus logros, consolidando su popularidad dentro y fuera del campo.
