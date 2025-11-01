“No estamos juntos": Yamal hace oficial su ruptura amorosa con Nicki Nicole

Lamine Yamal, una de las grandes promesas del FC Barcelona, confirmó la ruptura de su relación sentimental con la cantante argentina Nicki Nicole. El jugador, de 18 años, habló públicamente sobre el tema para poner fin a las especulaciones que surgieron tras su separación.

En declaraciones a la prensa española, Yamal aclaró que la decisión de terminar el vínculo no tuvo relación con una infidelidad, como se insinuó en redes sociales.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos separamos, y todo lo que se dice no tiene nada que ver con nuestra relación”, expresó el delantero azulgrana.

El futbolista también desmintió los rumores que lo vinculaban con una supuesta tercera persona durante un viaje reciente a Italia, insistiendo en que las versiones publicadas carecen de fundamento.

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se había hecho pública a finales de agosto, cuando la artista compartió una fotografía junto al jugador en su cuenta de Instagram. Desde entonces, ambos habían aparecido juntos en diversos eventos, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas entre el fútbol y la música.

La separación llega en un momento de cambios personales para el futbolista, quien recientemente adquirió una propiedad en Esplugues de Llobregat, una mansión conocida por haber sido el hogar de Shakira y Gerard Piqué, operación que volvió a colocarlo bajo los reflectores mediáticos.

Mira la programación en Red Uno Play