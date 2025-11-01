TEMAS DE HOY:
INFANTICIDIO EN SANTA CRUZ Tía agredió a sus sobrinos

27ºC Santa Cruz de la Sierra

14ºC La Paz

25ºC Cochabamba
PUBLICIDAD
Deportes

“No estamos juntos": Yamal hace oficial su ruptura amorosa con Nicki Nicole

El joven futbolista del Barcelona desmintió las versiones sobre una supuesta infidelidad y aseguró que la separación fue una decisión mutua. 

Martin Suarez Vargas

01/11/2025 18:41

Lamine Yamal, jugador del Barcelona y Nicky Nicole cantante argentina. Foto: Internet.
España.

Escuchar esta nota

Lamine Yamal, una de las grandes promesas del FC Barcelona, confirmó la ruptura de su relación sentimental con la cantante argentina Nicki Nicole. El jugador, de 18 años, habló públicamente sobre el tema para poner fin a las especulaciones que surgieron tras su separación.

En declaraciones a la prensa española, Yamal aclaró que la decisión de terminar el vínculo no tuvo relación con una infidelidad, como se insinuó en redes sociales.

“No estamos juntos y no ha sido por ninguna infidelidad. Simplemente nos separamos, y todo lo que se dice no tiene nada que ver con nuestra relación”, expresó el delantero azulgrana.

El futbolista también desmintió los rumores que lo vinculaban con una supuesta tercera persona durante un viaje reciente a Italia, insistiendo en que las versiones publicadas carecen de fundamento.

La relación entre Lamine Yamal y Nicki Nicole se había hecho pública a finales de agosto, cuando la artista compartió una fotografía junto al jugador en su cuenta de Instagram. Desde entonces, ambos habían aparecido juntos en diversos eventos, convirtiéndose en una de las parejas más mediáticas entre el fútbol y la música.

La separación llega en un momento de cambios personales para el futbolista, quien recientemente adquirió una propiedad en Esplugues de Llobregat, una mansión conocida por haber sido el hogar de Shakira y Gerard Piqué, operación que volvió a colocarlo bajo los reflectores mediáticos.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación

18:00

El chapulin colorado

19:00

El chapulin colorado

20:00

Notivisión

21:00

Uno de película

23:00

La otra señorita oh

00:00

Problemas y soluciones

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD