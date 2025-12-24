Copa África: Mahrez guía a Argelia con un doblete; Diallo le da la victoria a Costa de Marfil

Riyad Mahrez, delantero del Al Ahli, capitaneó la plácida victoria de Argelia ante Sudán (3-0) con un doblete, mientras que Amad Diallo, del Manchester United, le dio los tres puntos a Costa de Marfil ante Mozambique con el único gol del encuentro.



Mahrez, exjugador del Manchester City, abrió el marcador a los dos minutos y marcó el de la tranquilidad a la hora de partido, aunque el centrocampista Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, puso la guinda con el 3-0 en el 85'.



Una contundente victoria ante la débil Sudán que coloca al conjunto argelino, dirigido por el suizo Vladimir Perkovic, líder con tres puntos en el grupo E.



Por su parte, la vigente campeona de la competición pudo ganar por la mínima al conjunto mozambiqueño gracias a la conexión entre Franck Kessié y el goleador Diallo, que remató sin marca desde dentro del área tras una cesión de cabeza del excentrocampista del Barcelona.



Tres puntos importantes que le dan a Costa de Marfil el liderato del grupo F, a falta del partido entre Camerún y Gabón de este martes, y que dejan en última posición a la Mozambique del excolchonero y actual jugador del Sunderland Reinildo Mandava.



También se disputó el Burkina Faso-Guinea Ecuatorial, en el que los burkineses vencieron por 2-1 en un partido de infarto y lleno de emoción.



El cuadro guineano se quedó con 10 jugadores a los 50 minutos tras la roja directa de Basilio Ndong, pero fue capaz de ponerse por delante con el gol de Marvin Anieboh en la recta final (m.85).



Sin embargo, en tres minutos de locura que fueron del 95 al 98, Burkina Faso le dio la vuelta gracias a los tantos de Georgi Minoungou y de Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen) de cabeza.



Burkina Faso, con tres unidades, se queda segunda del grupo E debido a la diferencia de goles respecto a Argelia, seguida en tercer lugar por Guinea Ecuatorial y de la colista, Sudán. EFE



