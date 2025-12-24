Atención: así se encuentran los ríos en Santa Cruz según el último reporte del Searpi

En la víspera de Navidad, el Servicio de Encauzamiento de Aguas y Regularización del Río Piraí (Searpi) publicó un nuevo Boletín Hidrológico detallando el estado actual de los principales ríos del departamento de Santa Cruz. Según el reporte actualizado a las 16:17 horas de este miércoles, la situación es mayormente estable, con una sola excepción relevante.

Situación en el río Yapacaní

El punto de mayor atención se concentra en la estación de P. Yapacaní, correspondiente a la cuenca del río Yapacaní. El informe técnico señala una "pequeña crecida" con un nivel de agua registrado de 2,17 metros. Si bien no representa una alerta roja, las autoridades recomiendan precaución a los pobladores y dragueros de la zona.

Registro de lluvias y niveles normales

A pesar de la estabilidad general, se han registrado precipitaciones pluviales en sectores estratégicos de la cuenca del río Piraí:

Cuenca Alta: Lluvia en la estación de Angostura (nivel 0,73 m).

Cuenca Media: Lluvia en la estación de Río Espejos (nivel 0,60 m).

En el resto de las estaciones monitoreadas, las condiciones se mantienen en parámetros normales:

Río Ichilo: Nivel de 8,30 metros (Normal).

Río Grande (La Junta): Nivel de 7,00 metros (Normal).

Río Piraí (Bermejo/Piojera): Niveles de 0,49 metros (Normal).

Río Parapetí: Nivel de 0,50 metros (Normal).

El Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz mantiene el monitoreo constante a través de sus estaciones telemétricas para informar sobre cualquier cambio brusco en el caudal de los ríos debido a las lluvias estacionales de fin de año.

Mira el reporte completo:

