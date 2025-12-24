¿Cuáles serán los últimos países en recibir la Navidad 2025?

La Navidad recorre el globo como una ola que comienza en el Pacífico Sur y termina, casi un día después, en esa misma región. Aunque ciudades como Auckland o Sídney ya llevan horas de festejo, existen territorios que, por su ubicación geográfica al este de la Línea Internacional de Cambio de Fecha, todavía aguardan la llegada del 25 de diciembre.

El cierre del calendario navideño

De acuerdo con el portal especializado Time and Date, los últimos territorios habitados en recibir la Navidad son Hawái (Estados Unidos) y las Islas Cook (Nueva Zelanda). En estos paraísos tropicales, la Navidad llega cuando en el otro extremo del mundo el día ya está por finalizar.

Posteriormente, el reloj marcará la medianoche en:

Samoa Americana: El territorio no incorporado de EE. UU. que queda rezagado respecto a su vecino independiente, Samoa.

Niue: Isla bajo la administración de Nueva Zelanda.

Islas Midway y Jarvis: Pequeños atolones estadounidenses en el Pacífico central.

El punto final: Las islas Baker y Howland

El recorrido global de la Navidad 2025 terminará oficialmente en las islas Baker y Howland. Estos territorios, pertenecientes a Estados Unidos, tienen el honor geográfico de ser los últimos lugares de la Tierra en abandonar el 24 de diciembre.

Curiosamente, aunque estos puntos se encuentran relativamente cerca de Kiribati (el primer país en celebrar), la diferencia horaria hace que vivan realidades distintas, marcando el fin del ciclo de rotación que lleva la Navidad a cada rincón del mundo.

Mira la programación en Red Uno Play