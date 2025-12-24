TEMAS DE HOY:
Arriesgó su vida: Tayler Holder rescató animales de un granero en pleno incendio

El artista estadounidense actuó junto a su novia al notar que un granero se incendiaba en su propiedad. Gracias a su rápida reacción, no hubo víctimas.

Silvia Sanchez

24/12/2025 17:23

Estados Unidos

¡Todo un héroe! Tayler Holder, cantante de música country en Estados Unidos, protagonizó un emotivo rescate al salvar a todos los animales de una granja que se estaba incendiando.

El artista se encontraba en su hacienda cuando, junto a su novia, advirtió que el granero estaba envuelto en llamas. Sin pensarlo dos veces, ambos ingresaron al lugar para liberar y poner a salvo a los animales atrapados.

Gracias a la rápida reacción y al trabajo conjunto, ningún animal resultó herido, y la historia tuvo un final feliz pese al dramático momento vivido.

El gesto de Holder fue destacado en redes sociales, donde muchos usuarios lo calificaron como un verdadero héroe y aplaudieron su valentía y amor por los animales.

