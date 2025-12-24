El transporte sube en La Paz y preocupa a los vecinos: estas son las nuevas tarifas

Desde este miércoles, moverse en La Paz es más caro. El pasaje del minibús en el tramo corto subió de Bs 2,40 a Bs 3, una medida que afecta directamente a miles de ciudadanos que dependen del transporte público para trabajar, estudiar o realizar sus actividades diarias.

El anuncio fue realizado por el alcalde Iván Arias, quien explicó que las nuevas tarifas son transitorias y responden a reuniones con transportistas y juntas vecinales. Sin embargo, para muchos usuarios, el ajuste representa un nuevo golpe al bolsillo, especialmente en un contexto de aumento de precios y dificultades económicas.

“Uno toma dos o tres minibuses al día. Al final del mes es bastante”, comentaron vecinos que se trasladan a diario entre zonas alejadas y el centro paceño.

¿Cuánto se pagará ahora?

Minibús

Tramo corto: Bs 3 | Noche: Bs 3,30

Tramo largo: Bs 3,50 | Noche: Bs 3,80

Tarifa diferenciada: Bs 2,50 (corto) y Bs 3 (largo)

Micro

Tarifa plana: Bs 2,50 | Noche: Bs 2,80

Tarifa diferenciada: Bs 1,80

Trufi

Tramo corto: Bs 2,50

Zonal: Bs 3

Tramo largo: Bs 4

Tramo extralargo: Bs 4,50

Desde la Alcaldía informaron que ya se activaron controles para evitar cobros indebidos y abusos, una de las principales preocupaciones de los usuarios, quienes temen que algunos conductores no respeten las tarifas diferenciadas.

En el caso del servicio municipal PumaKatari, los precios se mantienen sin cambios hasta enero, cuando se realizará una evaluación por el impacto del incremento en el costo del diésel.

Mientras tanto, la población pide fiscalización real, buen trato y mejor servicio, recordando que el aumento del pasaje debe ir acompañado de mejores condiciones de transporte y respeto al usuario.

Mira la programación en Red Uno Play