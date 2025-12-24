Donde Papá Noel no llega: cinco países que prohíben la Navidad

La Navidad es una de las festividades más extendidas del planeta. Cada diciembre, hogares, calles y centros comerciales se llenan de decoraciones, villancicos y encuentros familiares que combinan tradición religiosa, costumbre social y consumo. Sin embargo, no en todos los países esta celebración es bienvenida.

De acuerdo con reportes de The Guardian y Gizmodo, existen países donde la Navidad no solo está ausente, sino expresamente prohibida, y cualquier manifestación pública —un árbol, una canción o un saludo— puede acarrear sanciones legales.

Las razones varían, pero en la mayoría de los casos responden a motivos ideológicos, religiosos o culturales. Para ciertos gobiernos, la Navidad simboliza una influencia extranjera incompatible con la identidad nacional o con los principios que rigen la vida pública.

Los cinco países donde la Navidad está prohibida

Corea del Norte

Desde 2016, el régimen norcoreano eliminó cualquier manifestación navideña de la vida pública. Las celebraciones que incluyan música, alcohol o reuniones sociales están estrictamente prohibidas, ya que son consideradas incompatibles con la ideología del Estado.

Aunque la Constitución reconoce formalmente la libertad religiosa, en la práctica no se permite la celebración pública del cristianismo. Un árbol iluminado o un villancico puede ser interpretado como un desafío político, con sanciones que van desde detenciones hasta penas de prisión.

Brunéi

En Brunéi, la aplicación estricta de la ley islámica (sharía) desde 2014 llevó a prohibir la Navidad incluso para turistas y residentes extranjeros. Las autoridades consideran que los festejos navideños pueden influir negativamente en la fe musulmana de la población.

Está prohibido exhibir decoraciones, intercambiar regalos o realizar saludos navideños en espacios públicos. Solo se permite celebrar en privado y con extrema discreción, bajo riesgo de multas elevadas y cárcel.

Tayikistán

Desde 2015, Tayikistán eliminó la Navidad del calendario oficial y prohibió cualquier expresión asociada en escuelas, oficinas públicas y eventos estatales.

Árboles, disfraces de Papá Noel, fuegos artificiales y regalos están vetados. Para el gobierno, la Navidad es una tradición extranjera sin lugar en el Estado moderno, y mostrar símbolos navideños puede ser considerado una falta de lealtad nacional.

Somalia

En Somalia, la prohibición de la Navidad fue decretada en 2015. El gobierno anunció que ninguna festividad religiosa no islámica puede celebrarse en espacios públicos.

Si bien los extranjeros pueden celebrar en privado, cualquier manifestación visible está prohibida, incluyendo música, decoraciones o reuniones. Las autoridades alegan motivos de seguridad y estabilidad social, y la vigilancia durante diciembre es estricta.

China

El caso chino es particular. No existe una prohibición nacional explícita, pero en varias provincias las autoridades limitan o desalientan las celebraciones navideñas, especialmente en espacios públicos.

En zonas con mayor control ideológico, se restringen decoraciones, eventos y música navideña, bajo el argumento de proteger las tradiciones nacionales y evitar influencias extranjeras. En muchos casos, la Navidad queda confinada al ámbito privado o comercial, sin reconocimiento oficial.

Mientras gran parte del mundo se prepara para celebrar, en estos países diciembre transcurre sin luces ni villancicos, recordando que incluso las festividades más universales pueden verse condicionadas por la política, la religión y el control cultural.

