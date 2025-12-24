Un fuerte sismo de magnitud 6,1 sacude Taiwán a pocas horas de la Navidad

A las puertas de las celebraciones de Nochebuena, la tierra volvió a temblar en Taiwán. Un terremoto de magnitud 6,1 sacudió el este de la isla este miércoles a las 17:47 hora local, generando alarma entre la población que se preparaba para las festividades, aunque afortunadamente no se han reportado víctimas ni daños estructurales severos.

De acuerdo con el Centro Meteorológico Central (CWA), el epicentro se localizó a tan solo 10 kilómetros al norte del edificio gubernamental del condado de Taitung. Debido a su escasa profundidad —apenas 11,9 kilómetros—, el movimiento telúrico se percibió con fuerza incluso en la capital, Taipei, donde los edificios oscilaron durante varios segundos, según informa el portal Bio Bio.

Las autoridades informaron que la intensidad alcanzó el nivel 5 en la escala local. Este rango describe sacudidas que son "percibidas ampliamente por la población" y que, aunque tienen potencial para causar daños leves, no han derivado en colapsos significativos en esta ocasión.

En redes sociales, diversos videos capturaron el momento exacto del sismo, mostrando lámparas y estructuras moviéndose con violencia. Sin embargo, la infraestructura estratégica de la isla resistió sin problemas:

TSMC: La gigante fabricante de chips indicó que el sismo no alcanzó el umbral necesario para activar la evacuación de sus plantas.

Servicios básicos: Hasta el momento, los servicios de transporte y energía operan con relativa normalidad para la fecha.

Taiwán se ubica en una zona de alta actividad sísmica, en la unión de dos placas tectónicas. Aunque este evento ha sido un susto antes de Navidad, la isla guarda cicatrices profundas de desastres anteriores, como el sismo de 2016 que cobró más de 100 vidas y el devastador terremoto de 1999 que dejó más de 2.000 fallecidos.

Por ahora, los equipos de emergencia permanecen en alerta ante posibles réplicas, mientras la ciudadanía retoma los preparativos para la cena navideña con la calma restablecida.

