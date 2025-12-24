TEMAS DE HOY:
Política

Amplían horarios del Serecí para cumplir requisitos electorales

La medida busca facilitar la obtención de certificados exigidos para la inscripción de candidaturas rumbo a las Elecciones Subnacionales 2026.

Hans Franco

24/12/2025 17:13

Foto: Fachada de Tribunal Supremo Electoral
La Paz

En el marco de las Elecciones Subnacionales 2026, la presidencia del Tribunal Supremo Electoral (TSE) instruyó que todas las oficinas del Servicio de Registro Cívico (Serecí) a nivel nacional atiendan en horario continuo hasta las 23:59 del viernes 26 de diciembre.

La disposición tiene como objetivo facilitar la emisión de certificados del Padrón Electoral Biométrico (PEB) y del registro de domicilio electoral, documentos requeridos para los postulantes a cargos subnacionales.

De la misma forma, el TSE solicitó a la Contraloría General del Estado y al Consejo de la Magistratura extender su atención hasta la medianoche del mismo día, con el fin de permitir la emisión de certificados obligatorios para la inscripción de candidaturas.

 

Entre estos documentos se encuentran la Solvencia Fiscal, el Registro Judicial de Antecedentes Penales (Rejap) y el Certificado de No Violencia, exigidos por la normativa electoral vigente.

El calendario electoral establece como fecha límite para la inscripción de candidaturas las 23:59 del viernes 26 de diciembre de 2025, por lo que el TSE remarcó la importancia de que los postulantes realicen sus trámites dentro de los plazos establecidos.

