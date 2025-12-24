Pedraza: “La disputa mayor se dará en la Gobernación de Santa Cruz”

A poco de ingresar al año de las elecciones subnacionales, el analista político Gustavo Pedraza advierte que el proceso electoral estará marcado por un escenario distinto al de años anteriores, con una mayor presencia de fuerzas locales y regionales.

“El eje ordenador de estas elecciones no va a ser la polarización de una fuerza hegemónica nacional versus fuerzas regionales o locales”, afirmó Pedraza, al señalar que el panorama político se presenta más fragmentado y diverso.

En ese sentido, explicó que “no es la hegemonía nacional de un partido la que va a ordenar esta elección”, sino que emergerán distintas fuerzas con fuerte anclaje territorial. “Van a haber fuerzas locales con espacios territoriales propios”, remarcó.

Al referirse específicamente a Santa Cruz, el analista indicó que la mayor disputa se dará a nivel departamental. “Donde mayor disputa se va a dar es en el campo departamental, en la Gobernación, que yo veo que es una elección abierta”, sostuvo.

Sin embargo, Pedraza considera que el escenario es distinto en el ámbito municipal de la capital cruceña. “En el gobierno de la ciudad capital me parece que es una elección más cerrada, donde hay notoriamente una mayoría casi hegemónica, al menos hasta ahora, según las investigaciones”, explicó.

Remarcó que este contexto permitirá el surgimiento de nuevos liderazgos. “En los gobiernos municipales no hay una fuerza hegemónica como había en el 2020 o en el 2021, lo que permite que en los territorios emerjan liderazgos locales”.

Mira la programación en Red Uno Play