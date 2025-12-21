Elecciones Subnacionales 2026: TSE amplía el plazo para el registro de candidaturas hasta el 26 de diciembre

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunció este domingo una modificación clave en el calendario electoral para las próximas Elecciones Subnacionales 2026. Mediante una decisión de Sala Plena, el ente electoral determinó ampliar el plazo para la inscripción de candidaturas, estableciendo como fecha límite el viernes 26 de diciembre.

Originalmente, el periodo de registro debía concluir el 22 de diciembre; sin embargo, con esta modificación de la Actividad 18 del calendario, las alianzas y organizaciones políticas cuentan con un margen extendido que inició formalmente el pasado miércoles 17 de diciembre.

Marco normativo y requisitos de inscripción

El proceso se desarrolla bajo el "Reglamento para la inscripción, registro, inhabilitación, renuncia y sustitución de candidaturas", aprobado mediante la Resolución TSE-RSP-ADM Nro. 530/2025. Esta normativa es el pilar que garantiza los principios de alternancia y paridad en la elección de autoridades departamentales, regionales y municipales.

Para habilitar a sus candidatos, los delegados acreditados deben cumplir con los siguientes pasos:

Acreditación: Solo delegados oficiales ante la Secretaría de Cámara de los Tribunales Electorales Departamentales (TED) pueden realizar el trámite. Sistema Informático: Los TED entregarán credenciales de acceso al sistema informático a los delegados titulares. Formato: Las listas deben presentarse en formato impreso y digital, debidamente firmadas y foliadas en fólderes de cartulina.

Requisitos indispensables para los postulantes

El reglamento detalla una serie de condiciones que cada candidato debe certificar para evitar su inhabilitación. Entre los más destacados se encuentran:

Residencia: Haber residido de forma permanente al menos dos años previos en la jurisdicción correspondiente.

Idiomas: Hablar al menos dos idiomas oficiales del Estado.

Antecedentes: No contar con sentencia condenatoria ejecutoriada ni antecedentes de violencia contra la mujer o la familia.

Situación militar: En el caso de los varones, haber cumplido con los deberes militares.

Registro Biométrico: Estar inscrito y vigente en el Padrón Electoral Biométrico.

El TSE ha enfatizado que no se admitirá documentación presentada por personas no acreditadas. Cada expediente debe estar debidamente foliado y consignar claramente el nombre de la organización política, los datos del postulante, el cargo al que aspira y la circunscripción.

Asimismo, se recordó que, según los casos establecidos por la Constitución Política del Estado, aquellos candidatos que ejerzan cargos públicos actualmente deberán presentar su renuncia obligatoria para quedar habilitados en la contienda subnacional.

Mira la programación en Red Uno Play